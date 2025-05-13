у Путіна висунули вимоги до України щодо переговорів у Стамбулі, — росЗМІ

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Україна готова бронювати громадян, які повернуться з-за кордону – Чернишов
Раніше глава Міністерства національної єдності заявляв, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну фото з відкритих джерел За словами Чернишова, українці, які повернуться […]