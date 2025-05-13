Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині

Пов'язані новини
Рада зробила засідання комітетів відкритими для журналістів
Законопроєкт робить засідання парламентських комітетів публічними фото з відкритих джерел Журналісти та громадськість зможуть бути присутні на засіданнях, які проводять у режимі відеоконференції, а також […]
Зеленський дав українським дипломатам сім завдань на 2025 рік
фото з відкритих джерел Серед пріоритетів – розширення дипвідносин з низкою країн, збереження військової підтримки України та просування переговорів щодо членства України в НАТО Президент […]