Перемовини у Стамбулі – по яких питаннях Київ та Москва можуть дійти згоди

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Зеленський про передачу ракет Tomahawk: Це була конфіденційна інформація між Україною та США
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Зеленський заявив, що витік секретної інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного скріншот з відео The New York Times повідомляла, що президент […]
Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду
Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони фото з відкритих джерел До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, […]
Гранти, космічні надбавки і службова Toyota: Вагіна з Міндовкілля запідозрили в конфлікті інтересів
- Микола Завтрогляд
- 23 Січня, 2025
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Використання службової іномарки в особистих цілях, “зникнення” важливих документів, космічні надбавки і премії наближеним інспекторам, а також імовірні зловживання під час засвоєння грантових коштів у […]