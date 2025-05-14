Зеленський назвав ключові теми особистої розмови з Путіним, — Liberation

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Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини

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