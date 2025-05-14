Зеленський назвав ключові теми особистої розмови з Путіним, — Liberation

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ризики та перспективи для країни
- Микола Завтрогляд
- 8 Квітня, 2025
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Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента «Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство» Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для Reuters, в […]
Авіакатастрофа в Казахстані: МЗС України зробило заяву
Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау фото з відкритих джерел За словами Андрія Сибіги, дедалі більше деталей про […]