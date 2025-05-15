у РФ образилися на слова Зеленського (відео)

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Підозрюється у державній зраді: ЗМІ викрили власника провайдера Євротранстелеком
- Микола Завтрогляд
- 28 Березня, 2025
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В Україні працює підприємство-провайдер «Євротранстелеком», яке було нелегально захоплене одним із співвласників, та наразі його посадові особи підозрюються у державній зраді. Детально у розслідуванні програми […]
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