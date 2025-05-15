Зеленський назвав умови та склад делегації, деталі

Опубліковано

Пов'язані новини

«Наступні тижні будуть насиченими у дипломатії». Зеленський зробив заяву

  • 8 Лютого, 2025
  • 0

Як зазначив президент, зустрічі та переговори відбуватимуться «на рівні команд» фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Очільник України: «Міцний і тривалий мир має стати ближчим» Наступні тижні можуть […]