Зеленський назвав умови та склад делегації, деталі

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Як зазначив президент, зустрічі та переговори відбуватимуться «на рівні команд» фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Очільник України: «Міцний і тривалий мир має стати ближчим» Наступні тижні можуть […]
Україна почала нові переговори з США — деталі
- Микола Завтрогляд
- 31 Березня, 2025
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Скасовано тест на IQ для кандидатів на посади суддів. Зеленський підписав закон
Підписано закон, що змінює вимоги тесту на IQ для кандидатів на посади суддів апеляційних судів і ВАКС фото: ВККС Прохідний бал для тесту на когнітивні […]