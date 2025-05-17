коментуючи вперше переговори у Стамбулі, Трамп обурився Зеленським, — CNN

Пов'язані новини
Трамп розкрив, про що розмовляв з Зеленським у Ватикані
- Микола Завтрогляд
- 28 Квітня, 2025
- 0
Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
- 0
Лубінець: Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території України фото з відкритих джерел Нардепка: […]
Україна обмінялася списками військовополонених з Росією
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
- 0
Лубінець (по центру) зустрівся з російською уповноваженою з прав людини (крайня праворуч) фото: Telegram/Дмитро Лубінець Під час зустрічі український та російський омбудсмени започаткували новий формат […]