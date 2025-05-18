Європа наразі не готується розміщувати війська в Україні, — Мерц

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Хто отримає мандат після смерті нардепа Макарова від «Голосу»
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Загалом виборчий список партії «Голос», опублікований ЦВК, складається з 175 кандидатів в народні депутати фото: nta.ua Наступним після чинного нардепа Максима Хлапука у списку «Голосу» […]
Власник Telegram-каналу «Джокер» міг незаконно знятися з військового обліку – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон фото з відкритих джерел 16 липня Голосіївський територіальний центр комплектування зняв Кравця з військового […]
За спиною Зеленського – родина Умєрових допомагає російським нафтогігантам обходити західні санкції?
- Микола Завтрогляд
- 29 Січня, 2025
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Поки Президент Зеленський публічно вимагає нових жорстких пакетів санкцій проти рф від західних партнерів, афілійовані з родиною міністра оборони України РустемаУмєроваструктури допомагають Роснафті та Ігорю Сечину обходити санкції США та Великобританії під час експорту […]