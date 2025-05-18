Зеленський уперше поговорив з Венсом після сварки у Білому домі

Пов'язані новини
За 30 років Будапештський меморандум не працював жодного дня – Зеленський
Зеленський: «Україні необхідна зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога» фото: Офіс президента України Президент підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії – «реальне союзництво […]
Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном
Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами фото: Мінагрополітики Литва, Британія та Україна спільно боротимуться з незаконним вивезенням українського зерна з […]
Лавров про пропозицію перемир’я Путіна (відео)
- Микола Завтрогляд
- 29 Квітня, 2025
- 0