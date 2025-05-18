Зеленський уперше поговорив з Венсом після сварки у Білому домі

Опубліковано

Пов'язані новини

За 30 років Будапештський меморандум не працював жодного дня – Зеленський

  • 6 Грудня, 2024
  • 0

Зеленський: «Україні необхідна зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога» фото: Офіс президента України Президент підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії – «реальне союзництво […]

Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном

  • 19 Січня, 2025
  • 0

Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами фото: Мінагрополітики Литва, Британія та Україна спільно боротимуться з незаконним вивезенням українського зерна з […]