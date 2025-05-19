Пов'язані новини
Зеленський провів Ставку присвячену виробництву вітчизняної зброї
За словами президента, робота над нарощенням виробництва зброї в Україні триває фото: president.gov.ua/Офіс президента Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло Президент України […]
Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Ігор Коломойський зробив заяву щодо внесення його в санкційний список РНБО фото: РБК «Санкції РНБО України, застосовані у День мого народження 13 лютого – це […]
Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій
Законом встановлюються обов’язки Служби безпеки України щодо формування і ведення переліку фото: Офіс президента України Перелік терористичних організацій буде формуватися публічно Президент Володимир Зеленський підписав закон […]