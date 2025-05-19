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Зеленський провів Ставку присвячену виробництву вітчизняної зброї

  • 17 Січня, 2025
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За словами президента, робота над нарощенням виробництва зброї в Україні триває фото: president.gov.ua/Офіс президента Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло Президент України […]

Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій

  • 7 Січня, 2025
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Законом встановлюються обов’язки Служби безпеки України щодо формування і ведення переліку фото: Офіс президента України Перелік терористичних організацій буде формуватися публічно  Президент Володимир Зеленський підписав закон […]