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Ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відкладено через відсутність гарантій безпеки з боку РФ

  • 5 Лютого, 2025
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Речник МЗС наголосив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності МАГАТЕ відклало ротацію місії на Запорізькій АЕС […]

Чи підпише Зеленський закон про скасування переведення годинників? Заява Стефанчука

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