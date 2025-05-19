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Речник МЗС наголосив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності МАГАТЕ відклало ротацію місії на Запорізькій АЕС […]
Чи підпише Зеленський закон про скасування переведення годинників? Заява Стефанчука
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Руслан Стефанчук зробив заяву про скасування переходу на літній час фото з відкритих джерел Руслан Стефанчук заявив, що економія від переведення годинників за наявності новітніх […]
з РФ знімуть частину санкцій США — відео
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