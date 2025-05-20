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Зеленський пообіцяв відповідь РФ на удари по Харкову та Одесі

Зеленський: «Ми відповімо Росії обов’язково на все, що вона робить» фото: president.gov.ua/Офіс президента Унаслідок ворожих ударів по українських містах постраждали понад 30 людей У Харкові […]

Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина

  • 3 Січня, 2025
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Фінашин (ліворуч) із позивним Фін пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера фото: Telegram/МВС На посаді радник Клименка працюватиме над поліпшенням реабілітації, медичної та психологічної допомоги […]