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«Зеленського – на пенсію, війну – на паузу». Хто такий Геннадій Друзенко, що взявся лікувати Україну

  • 24 Січня, 2025
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Поки «класичні» політики відхрещуються від підготовки до виборів, про себе заявляють ті, хто прагне посісти їхнє місце Виборчі процеси у країні заморожені на невизначений час, […]

Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК

  • 4 Грудня, 2024
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За словами Ляшка, швидкість запровадження реформ військово-лікарських комісій залежить від Міністерства оборони фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Військово-лікарські комісії буде реформовано протягом шести місяців у два етапи. […]

«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком

  • 1 Січня, 2025
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Масаші Накаґоме, посол Японії в Києві скрін із відео Посол Японії в Києві Масаші Накаґоме привітав українців із новим 2025 роком Новопризначений голова посольства Японії […]