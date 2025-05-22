Пов'язані новини

СБУ навідалась до головного кремлівського лобіста в УПЦ (МП)

Служба безпеки України (СБУ) сьогодні, 15 квітня, провела обшуки у канцелярії Київської Митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Обшукові заходи стосуються керуючого справами […]

Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента

Українська влада активно працює за пунктами внутрішнього плану стійкості України скринот відео Зеленський: «Потрібен детальний, доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла» Українська влада активно […]