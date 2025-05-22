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- Микола Завтрогляд
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Служба безпеки України (СБУ) сьогодні, 15 квітня, провела обшуки у канцелярії Київської Митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Обшукові заходи стосуються керуючого справами […]
Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента
- Микола Завтрогляд
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Українська влада активно працює за пунктами внутрішнього плану стійкості України скринот відео Зеленський: «Потрібен детальний, доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла» Українська влада активно […]