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- Микола Завтрогляд
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Український посол підтвердив підготовку до початку ексгумації жертв Волинської трагедії
Польська сторона знайшла українську компанію, яка виконуватиме відповідні роботи фото з відкритих джерел (ілюстративне) Перші ексгумаційні роботи відбуватимуться в Пужниках Ексгумація жертв Волинської трагедії почнеться […]
Україна відкрила посольство в Омані
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході відкриття посольства зустрівся з українською громадою Оману фото: Міністерство закордонних справ України Посольство України в Омані стало […]