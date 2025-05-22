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Зеленський поспілкувався з учнями середніх і старших класів фото: president.gov.ua/Офіс президента Перша державна українсько-угорська школа запрацювала 31 серпня цього року Президент України Володимир Зеленський відвідав […]

Український посол підтвердив підготовку до початку ексгумації жертв Волинської трагедії

  • 10 Лютого, 2025
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Польська сторона знайшла українську компанію, яка виконуватиме відповідні роботи фото з відкритих джерел (ілюстративне) Перші ексгумаційні роботи відбуватимуться в Пужниках Ексгумація жертв Волинської трагедії почнеться […]

Україна відкрила посольство в Омані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході відкриття посольства зустрівся з українською громадою Оману фото: Міністерство закордонних справ України Посольство України в Омані стало […]