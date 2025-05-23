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«Зеленського – на пенсію, війну – на паузу». Хто такий Геннадій Друзенко, що взявся лікувати Україну

  • 24 Січня, 2025
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Поки «класичні» політики відхрещуються від підготовки до виборів, про себе заявляють ті, хто прагне посісти їхнє місце Виборчі процеси у країні заморожені на невизначений час, […]