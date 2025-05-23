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Українці, котрі уважно слідкують за соціально-політичнім життя в Україні дуже добро знають корупційні скандали навколо ТРЦ «Гулівер», що ретельно розслідувані та розплутані вітчизняними поважними журналістами. Про […]

Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

  • 26 Грудня, 2024
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Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй фото: Офіс президента України Указ президента України вже оприлюднено на сайті глави держави […]

Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі

  • 11 Грудня, 2024
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фото: Офіс президента Зеленський: Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України Сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад. Зокрема, […]