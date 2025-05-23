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СБУ ЗАЙМЕТЬСЯ ВІКТОРОМ ПОЛІЩУКОМ
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
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Українці, котрі уважно слідкують за соціально-політичнім життя в Україні дуже добро знають корупційні скандали навколо ТРЦ «Гулівер», що ретельно розслідувані та розплутані вітчизняними поважними журналістами. Про […]
Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй фото: Офіс президента України Указ президента України вже оприлюднено на сайті глави держави […]
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
фото: Офіс президента Зеленський: Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України Сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад. Зокрема, […]