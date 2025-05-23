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Україна та Польща проведуть переговори з питань сільського господарства

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль (ліворуч) та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський фото з відкритих джерел Темою зустрічі […]