чи може РФ відродити СРСР та чим це загрожує Україні

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За словами Зеленського, Україні потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають фото: Офіс президента України Зеленський: Нам потрібна повна […]
Держбюджет-2025. Рада виділила 1,5 млрд на телемарафон, але не підвищила соцвиплати
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
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Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів колаж: glavcom.ua Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться […]
Гендиректор «Укрпошти» Смілянський отримав нову посаду
У квітні 2016 року Смілянського став генеральним директором «Укрпошти» фото: Facebook/Ігор Смілянський Кабінет міністрів провів чергові кадрові зміни. Так, очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський став урядовим […]