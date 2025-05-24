нардеп розкрив деталі стратегії Кремля

Пов'язані новини
Авіакатастрофа в Казахстані: коли представлять перші результати розслідування
25 грудня пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау фото: report.az ««Чорні скриньки» літака, який розбився в Казахстані, покажуть […]
20 років Помаранчевій революції. Безсмертний назвав «величезну загадку» періоду правління Кучми
- Микола Завтрогляд
- 16 Листопада, 2024
- 0
Леонід Кучма призначив Віктора Медведчука керівником адміністрації президента у 2002 році фото з відкритих джерел Роман Безсмертний 5 років був представником президента Леоніда Кучми у […]