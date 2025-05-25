Пов'язані новини

Умєров призначив Кубракова своїм радником

  • 7 Січня, 2025
  • 0

фото з відкритих джерел Кубраков має допомогти вдосконалити систему постачання та логістики у Збройних силах України Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, […]