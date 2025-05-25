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Генсек ООН нагадав Путіну, що в Україні є законний уряд
- Микола Завтрогляд
- 28 Березня, 2025
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Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва
фото: Bundeskanzler Olaf Scholz, мережа Х Востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем’єр-міністром […]