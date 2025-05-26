через кілька годин після критики Путіна Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

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Поправковий спам у Раді: які законопроєкти побили рекорди
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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У 2020 році під час розгляду законопроєкту про ринок землі було подано близько 1500 поправок фото з відкритих джерел (ілюстративне) У 2020 році під час […]
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років фото: Ірина Кормишкіна, Facebook У 2021-2022 роках нардепка набула у […]
Григорий Козловский и Emily Resort перечислили 2 000 000 грн фонду «Вернись живым»
- Микола Завтрогляд
- 9 Січня, 2025
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Emily Resort совместно с основателем футбольного клуба «Рух» львовским меценатом Григорием Козловским перечислили 2 000 000 грн фонду «Вернись живым». Эти средства были получены из […]