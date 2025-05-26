Сенат хоче провести законопроєкт, який суперечить позиції Трампа

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Названо нардепа, який ініціював найбільше законопроєктів за час роботи дев’ятого скликання Ради
Протягом останніх років Мазурашу ініціював низку скандальних пропозицій фото з відкритих джерел Георгій Мазурашу є автором або співавтором 887 ініціатив За п’ять років роботи Верховної […]
США скасували тиск на Україну — деталі
- Микола Завтрогляд
- 12 Березня, 2025
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