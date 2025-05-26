Трамп висловив обурення щодо Путіна, — Sky News

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Президент України та прем’єр-міністр Чехії обговорили актуальні оборонні потреби України
У Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою, щоб обговорити продовження підтримки України фото: Офіс президента України Президент відзначив внесок Чехії в […]
Офіс президента має дати візиту команди Трампа до України – Зеленський
Зеленський та Трамп можуть найближчим часом провести перемовини скріншот з відео Наразі узгоджуються дати і склад американської делегації Українська влада узгоджує конкретні дати візиту американських […]
Посольство США попередило про ймовірну масовану атаку РФ: реакція України
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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фото з відкритих джерел Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів […]