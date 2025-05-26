захопити 100 км в Україні, втративши 200 тис. осіб, або провести СВО проти Балтії

Пов'язані новини
Зеленський призначив військового омбудсмена (фото)
За словами президента, Решетилова багато зробила для розбудови державних інституцій фото: Telegram/Володимир Зеленський Ольга Решетилова є засновницею «Медійної ініціативи за права людини» Очільник України Володимир […]
СБУ ЗАЙМЕТЬСЯ ВІКТОРОМ ПОЛІЩУКОМ
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
- 0
Українці, котрі уважно слідкують за соціально-політичнім життя в Україні дуже добро знають корупційні скандали навколо ТРЦ «Гулівер», що ретельно розслідувані та розплутані вітчизняними поважними журналістами. Про […]