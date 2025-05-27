Кіт Келлог заявив, що втрати з обох боків перевищили втрати у Другій світовій

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Соратник Зеленського пояснив, чому Україні потрібно ділитися корисними копалинами з союзниками
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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