пропаганда РФ приховала заяви Трампа про «божевільного» Путіна, — The Moscow Times

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- Микола Завтрогляд
- 18 Листопада, 2024
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Вступ до НАТО: Зеленський назвав альтернативу для України
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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Зеленський говорив із Трампом про потребу вступу України до НАТО фото з відкритих джерел Зеленський вважає, Україна має мати або ядерну зброю, або якийсь альянс, […]
Олексій Чернишов може очолити Міністерство єдності українців – джерела
Олексій Чернишов з 4 листопада 2022 року – голова правління НАК «Нафтогаз України» фото з відкритих джерел Олексія Чернишова розглядають як кандидата на главу Міністерства […]