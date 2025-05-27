у Москві відреагували на зняття партнерами обмежень для України

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Залужний та Порошенко створюють політичний союз?
- Микола Завтрогляд
- 17 Січня, 2025
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В Україні набирають обертів чутки про формування нового політичного проекту за колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та колишнього президента Петра Порошенка. Політолог Олег Постернак повідомив, що до одного з його знайомих політтехнологів приїхали екс-президент Віктор Ющенко та колишня депутаткаОксаною Білозір. «Виникла ініціатива про створення нового політичного проекту. Сказали, що […]