у Москві відреагували на зняття партнерами обмежень для України

В Україні набирають обертів чутки про формування нового політичного проекту за колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та колишнього президента Петра Порошенка. Політолог Олег Постернак повідомив, що до одного з його знайомих політтехнологів приїхали екс-президент Віктор Ющенко та колишня депутаткаОксаною Білозір. «Виникла ініціатива про створення нового політичного проекту. Сказали, що […]