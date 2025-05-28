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Більшість українців не хочуть бачити Зеленського президентом
- Микола Завтрогляд
- 18 Грудня, 2024
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Україна готує зустріч ключових європейських союзників
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