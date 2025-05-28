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Більшість українців не хочуть бачити Зеленського президентом

Дослідження громадської думки, проведене Українською соціологічною платформою (УСП) у грудні цього року, демонструє ставлення українців до балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін. Про це повідомляє […]

Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США

  • 29 Січня, 2025
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Зеленський також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки фото: Офіс президента «Має бути більше нашої та європейської активності, щоб, поки триває напрацювання […]

Україна готує зустріч ключових європейських союзників

  • 10 Грудня, 2024
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За словами Никифорова, захід буде присвячений координації дій союзників щодо посилення обороноздатності фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Остаточний перелік країн-учасниць ще формується У грудні Україна організує зустріч […]