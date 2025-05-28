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Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових

фото: Слово і Діло Засідання Радбезу ООН відбудеться сьогодні о 22:15 Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. […]

Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву

Очільник українського уряду пообіцяв, що президент не підписуватиме закон, який змінює покарання за користування лісами фото з відкритих джерел Шмигаль заявив, що держава сприятиме українцям, […]