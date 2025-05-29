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- Микола Завтрогляд
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НАБУ, перебуваючи на території держави-агресора отримуватимуть 100 тис. грн фото з відкритих джерел (ілюстративне) Працівники НАБУ, які беруть участь в операціях у Росії, отримуватимуть виплати […]
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- Микола Завтрогляд
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Бунт позафракційних. «Свободу» та «регіоналів» об’єднала спільна біда
Депутати без фракційної прописки втомилися перебувати на «пташиних правах» Позафракційні депутати у Верховній Раді обурилися своєму маргінальному становищу та вимагають умов, які б урівняли […]