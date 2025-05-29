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Зеленський нагородив понад 800 військових, більшість із них – посмертно

Воїни отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя»  фото […]

Зеленський сьогодні може провести кадрові перестановки у війську

  • 25 Січня, 2025
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Володимир Зеленський сьогодні може призначити нового командувача ОСУВ «Хортиця» фото з відкритих джерел Михайло Драпатий може стати командувачем ОСУВ «Хортиця» Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський сьогодні […]

Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів

Депутат Микола Стефанчук вважає, що Росія покине всі захоплені території вже найближчим часом фото з відкритих джерел Микола Стефанчук заявив польському виданню, що президентські вибори […]