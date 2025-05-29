Переговори у Стамбулі — які нові вимоги будуть в меморандумі про мир

Пов'язані новини
Закон з «сюрпризом»: Рада скасувала Господарський кодекс і відміряла держпідприємствам три роки
Опозиція репетує, монобільшість радіє, президент думає… У четвер, 9 січня Верховна Рада відзначилась прийняттям кількох законопроєктів, які спричинили неабиякий резонанс. Несподівано підтримано проєкт депутата від […]
Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України
Обладнання, яке спочатку було обіцяно німецьким збройним силам, також буде поставлено в Україну фото: P.Nowack Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину, незалежно від […]
Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою»
- Микола Завтрогляд
- 27 Листопада, 2024
- 0
Як зазначило українське МЗС, припинення вогню допоможе знизити напругу на Близькому Сході фото з відкритих джерел Бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні сьогодні вранці було припинено […]