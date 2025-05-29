Позицiя США щодо України – Чому Трамп і Путіна розкритикував, і показав себе захисником Росії

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Фіцо обурився через План перемоги Зеленського
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На думку Фіцо, план Зеленського є нереалістичним і нездійсненним фото з відкритих джерел Фіцо зауважив, що документ передбачає надання Україні ракет середньої і великої дальності […]