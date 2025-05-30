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Шмигаль розповів про стан енергосистеми після обстрілів

Як зазначив прем’єр, енергетики працюють 24/7, аби ліквідувати наслідки російського обстрілу фото з відкритих джерел За словами Шмигаля, українська енергосистема зберегла цілісність Ситуація в енергетиці […]

Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву

  • 4 Грудня, 2024
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Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою фото: Євромайдан прес Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова Президент Володимир Зеленський звільнив […]