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В Україні з’явилося нове свято: указ президента
Щороку 15 січня в Україні відзначатиметься нове державне свято Президент Володимир Зеленський підписав указ №31/2025 про запровадження нового державного свята – Дня Управління державної охорони […]
Шмигаль розповів про стан енергосистеми після обстрілів
- Микола Завтрогляд
- 29 Листопада, 2024
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Як зазначив прем’єр, енергетики працюють 24/7, аби ліквідувати наслідки російського обстрілу фото з відкритих джерел За словами Шмигаля, українська енергосистема зберегла цілісність Ситуація в енергетиці […]
Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою фото: Євромайдан прес Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова Президент Володимир Зеленський звільнив […]