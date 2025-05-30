Переговори у Стамбулі триватимуть — чому прогресу не буде до вересня-листопада

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Юсов підкреслив, що не йдеться про цивільні об’єкти фото: скриншот відео Юсов: «Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена» У Головному […]
Зеленський відреагував на рішення уряду Японії щодо нових санкцій проти РФ
Зеленський подякував Японії за рішучі дії на підтримку України фото з відкритих джерел Зеленський: Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, який обмежує доступ до […]
Українські парламентарії будуть спостерігачами на виборах президента США
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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За словами Кравчук, спостерігачами на виборах президента США також будуть кілька її колег по парламенту фото: Євгенія Кравчук, Facebook Нардепка уточнила, що українські парламентарії будуть […]