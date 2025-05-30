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Ліквідація МСЕК: Шмигаль розповів про перші кадрові рішення

Шмигаль пообіцяв провести перевірку і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК фото: ssu.gov.ua/СБУ Очільник Міністерства охорони здоров’я звільнив керівництво Центральної МСЕК, а […]

Президент анонсував призначення нових українських послів

Очільник України наголосив, що наразі готуються заміни й призначення дипломатів фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Президент та очільник українського МЗС обговорили кандидатури послів на вакантні посади у […]