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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Раніше Зеленський звільнив з посади Романа Машовця фото з відкритих джерел Глава України не вперше проводить зміни в складі Ставки Президент Володимир Зеленський змінив склад […]
Ліквідація МСЕК: Шмигаль розповів про перші кадрові рішення
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
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Шмигаль пообіцяв провести перевірку і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК фото: ssu.gov.ua/СБУ Очільник Міністерства охорони здоров’я звільнив керівництво Центральної МСЕК, а […]
Президент анонсував призначення нових українських послів
- Микола Завтрогляд
- 6 Листопада, 2024
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Очільник України наголосив, що наразі готуються заміни й призначення дипломатів фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Президент та очільник українського МЗС обговорили кандидатури послів на вакантні посади у […]