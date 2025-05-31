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У лютому 2024 року «Європейська солідарність» витратила на облігації понад 46 млн грн фото: eurosolidarity НАЗК через суд доводить, що партія Порошенка використовувала державне фінансування не […]