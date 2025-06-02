Україна передала свій меморандум держаною й англійською мовами

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- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
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Зеленський анонсував можливість експортувати зброю іншим країнам фото з відкритих джерел Україна розглядає питання експорту озброєння різного типу в певні країни Україна розглядає можливість експорту […]
Скандал навколо АОЗ: в ЗМІ розповіли, як дії Умєрова і його оточення підривають обороноздатність України
- Микола Завтрогляд
- 3 Лютого, 2025
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Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що порушення санкцій проти росії має розглядатися як співучасть у війні. “Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто […]
Президент відзначив воїнів нагородами у День десантно-штурмових військ
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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Президент відзначив десантників державними нагородами фото: president.gov.ua/Офіс президента Зеленський наголосив, що Десантно-штурмові війська бʼються на найскладніших напрямках Президент Володимир Зеленський у День десантно-штурмових військ зустрівся […]