Зеленський відкинув ідею РФ припинити вогонь на 2-3 дні, але готовий до зустрічі з Путіним (відео)

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