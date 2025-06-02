Зеленський відкинув ідею РФ припинити вогонь на 2-3 дні, але готовий до зустрічі з Путіним (відео)

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Українські парламентарії будуть спостерігачами на виборах президента США
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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За словами Кравчук, спостерігачами на виборах президента США також будуть кілька її колег по парламенту фото: Євгенія Кравчук, Facebook Нардепка уточнила, що українські парламентарії будуть […]
Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства
Раніше обов’язки голови Державного космічного агентства України виконував Володимир Бень Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства України на Володимира Міхеєва. Про […]
Підозрюється у державній зраді: ЗМІ викрили власника провайдера Євротранстелеком
- Микола Завтрогляд
- 28 Березня, 2025
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В Україні працює підприємство-провайдер «Євротранстелеком», яке було нелегально захоплене одним із співвласників, та наразі його посадові особи підозрюються у державній зраді. Детально у розслідуванні програми […]