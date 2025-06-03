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Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут

  • 29 Січня, 2025
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Президент наголосив, що кожен українець повинен пам’ятати подвиг молодих хлопців, які стримували наступ більшовиків на Київ фото: president.gov.ua/Офіс президента Бій під Крутами став для українського […]

Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 – Умєров

Vіністр оборони України Рустем Умєров зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом фото: Рустем Умєров, Facebook Однією з головних тем переговорів міністрів […]