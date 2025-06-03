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- Микола Завтрогляд
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Emily Resort совместно с основателем футбольного клуба «Рух» львовским меценатом Григорием Козловским перечислили 2 000 000 грн фонду «Вернись живым». Эти средства были получены из […]
Банкова вже вдруге планує звільнити керівника ГУР Буданова – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
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Джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні фото з відкритих джерел Офіційної реакції Офісу президента видання не […]
Трамп розкрив, про що розмовляв з Зеленським у Ватикані
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