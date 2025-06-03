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Банкова вже вдруге планує звільнити керівника ГУР Буданова – ЗМІ

Джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні фото з відкритих джерел Офіційної реакції Офісу президента видання не […]