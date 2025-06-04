Трамп не відмовився від терміну у 24 години, а подовжив його

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Президент вивів Костіна зі складу РНБО фото з відкритих джерел Володимир Зеленський підписав указ про зміну складу Ради національної безпеки та оборони На сайті президента […]