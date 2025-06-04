Зеленський запропонував Путіну припинити вогонь, поки вони особисто не зустрінуться

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Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо: про що говорили
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
Марина Порошенко підставила плече чоловіку: намагається скасувати арешт майна у судах фото: Марина Порошенко/Facebook Більше трьох років нерухомість, земельні ділянки, частки у низці компаній родини […]
Кремль відкидає можливість обміну Курщини на окуповані території України
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков фото з відкритих джерел «РФ ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо» Прессекретар російського диктатора […]