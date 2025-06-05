Дочка Путіна працює в галереї Парижа, де виставляють картини художники з України, — очевидці

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Юрій Лебедин (зліва) та Микола Корецький (справа) задекларували солідні суми колаж: glavcom.ua На двох Микола Корецький та Юрій Лебедин володіють 32 млн російських рублів Депутати […]
Президент зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
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Зеленський представив План стійкості у Верховній Раді фото: Офіс президента України Охочим боронити державу, які не досягли мобілізаційного віку, пропонуватимуться контракти з мотиваційним пакетом Наразі […]
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Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним фото: скріншот з відео «Він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за переговори зі мною», – Зеленський […]