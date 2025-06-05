реакція Трампа на атаку СБУ не виправдала очікувань Кремля

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Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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The Economist пише, що вибори в Україні можуть відбутися у 2025 році фото: Мінреінтеграції (ілюстративне) Дату виборів, за словами журналу, нібито обговорюють українські політики Вибори […]
Рада дала право на відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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фото: Ярослав Железняк/Telegram Також закон спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада ухвалила закон №11531 – право […]