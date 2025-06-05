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Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду
Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони фото з відкритих джерел До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, […]