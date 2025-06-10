головні заяви про мобілізацію в Україні і Росії, Орбана, мирні переговори

Пов'язані новини
МЗС прокоментувало затримання «українських найманців» у Венесуелі
Мадуро звинуватив сімох затриманих іноземців у підготовці теракту фото з відкритих джерел За словами речника МЗС, влада Венесуели не надала доказів затримання українців Міністерство закордонних […]
Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
Законопроєкт підтримали 254 народних депутати фото: Верховна Рада України, Facebook Законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації Верховна Рада ухвалила у […]