Зеленський обурився, що угорський прем’єр використав його фото для виборів

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Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією
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Зеленський обговорив з представниками громадянського суспільства план перемоги
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Як повідомлялося, очільник України доручив своїй команді підготувати внутрішній план перемоги фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент та представники громадянського суспільства детально обговорили план перемоги та потребу […]
Українські посадовці пояснили, чому в їхніх деклараціях досі є російські рублі
Має 400 тис. російських рублів суддя Славутицького міського суду Київської області Наталя Бабич фото з відкритих джерел (ілюстративне) У числі декларантів валюти ворога – львівський […]