На полях саміту Великої сімки, що проходить у Канаді до 17 червня, відбудеться очікувана зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Цю інформацію, яка може стати однією з ключових подій саміту, підтвердив представник адміністрації Трампа, як повідомляє журналіст Bloomberg Джош Вінгроув, інформує Завтра.UA.

За даними джерела, планується як повноцінна двостороння зустріч лідерів, так і неформальна бесіда. Хоча офіційних коментарів від Києва чи Вашингтона наразі немає, ця новина є ключовою подією на саміті, враховуючи напружену геополітичну ситуацію та роль США у підтримці України.

Трамп прибув на саміт G7 15 червня, який завершиться 17 червня. Крім зустрічі із Зеленським, у нього також заплановані переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

На порядку денному G7 — питання глобальної економіки, безпеки, стійкості та світових конфліктів, зокрема війни в Україні. Раніше Bloomberg повідомляв, що через позицію США щодо України, лідери G7 можуть відмовитися від спільного комюніке. Цей крок може бути спробою уникнути повторення ситуації 2018 року, коли Трамп відкликав свою підтримку комюніке після конфлікту з тодішнім прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Зустріч Трампа та Зеленського, на тлі цих обговорень, матиме значне значення для подальших відносин між країнами та підтримки України.

Нагадаємо, раніше Трамп розкрив справжнє обличчя Путіна.